Rönesans Rezidans’ın yapı denetim sorumlusu tutuklandı! Pişkin ifade: "Ben yapmadım babam yaptı" | Video

Rönesans Rezidans’ın yapı denetim sorumlusu olan ve İzmir’de yakalanarak tutuklanan Ali Onur Çinçinoğlu’nun ifadesine SABAH ulaştı. Çinçinoğlu, ifadesinde Rönesans Rezidans’ın yapı denetimini kendisinin gerçekleştirmediğini 2017’de vefat eden babasının gerçekleştirdiğini öne sürerken, belgelerde ismini sehven yanlış yazıldığını iddia etti. Çinçinoğlu’nun ayrıca Hatay’da 30’a yakın kişiye mezar olan Artemis Apartmanı’nın da yapı denetim sorumlusu olduğu ortaya çıkarken kendisini, “Ben denetim hizmetine başladığım zaman zaten inşaatın yüzde 70’lik kısmı bitmişti. Yüzde 70’lik kısmını babamın sahibi olduğu şirket üstlenmişti” diyerek savundu.