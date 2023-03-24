SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı’na katıldı! Heyetler YSK’da...

Cumhur İttifakı ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmelerinden sonuç çıktı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılmayı kabul etti. Cumhur İttifakı böylece seçime 4 parti olarak giriyor.
YENİDEN REFAH, CUMHUR İTTİFAKI'NDA
AK Parti, MHP ve BBP'den oluşan Cumhur İttifakı genişledi. Rahmetli Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın Genel Başkanı olduğu Yeniden Refah Partisi, son dakikada Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldı.
SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katıldı | Video
4 PARTİNİN HEYETİ YSK'DA
Anlaşmanın ardından Cumhur İttifakı'nı temsil eden AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Reha Partisi Genel Başkan Yardımcıları Yüksek Seçim Kurulu'na geldi. Heyetler, ittifak protokolünü imzalayarak teslim etti.
AK PARTİLİ YAVUZ: BU BİRLİKTELİK KOLTUK VE MAKAM İÇİN DEĞİL, TÜRKİYE'NİN BEKASI İÇİN...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Cumur İttifakı'nın yeni kurgusunu oluşturduk. Hep birlikte Cumhur İttifakı'nda devam edeceğiz. Bu birliktelik koltuk ve makam paylaşmaları üzerine değil, ahlaki ve siyasi uzlaşmalı bir birleşmedir. Milli bir duruşun resmidir. Cumhur İttifakı olarak milletimizle kenetlenerek Tükiye'yi lider ülke haline getirmek istiyoruz." dedi.
MHP'Lİ FETİ YILDIZ: MİLLİ BEKAYI ESAS ALIYORUZ
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ittifak protokolü sonrası açıklama yaptı. Yıldız, "15 Temmuz ülkemiz için bir dönüm noktasıdır. Milli bekayı esas alan ahlaki uzlaşma ile somutlaşmıştır. Seçimlere girerken öncelikle depremin yaralarını sarmak temel gayemizidr. İttifakımız Türk İslam aleminin güvencesidir. Gücünü ve kararlılığını aziz milletimizden almaktadır. Seçimlerde 61 milyon vatandaşımız oy kullanacaktır. Yurt dışında da 3 milyon 300 bin grubetçimiz oy kullanacaktır." dedi.
FATİH ERBAKAN AÇIKLAMA YAPACAK
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılma kararının ardından 18.00'da açıklama yapacak. Erbakan, kararın detaylarını kamuoyuna duyuracak.
HÜDAPAR, AK PARTİ LİSTELERİNDEN GİRECEK
HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan da bir açıklama geldi. Yapıcıoğlu, HÜDAPAR'ın AK Parti listelerinden seçime gireceğini ifade etti. Yapıcıoğlu, listelerin netleşmesi ile vekil adaylarının belli olacağını söyledi.