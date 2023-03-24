SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı’na katıldı! Heyetler YSK’da...

AK PARTİLİ YAVUZ: BU BİRLİKTELİK KOLTUK VE MAKAM İÇİN DEĞİL, TÜRKİYE'NİN BEKASI İÇİN...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Cumur İttifakı'nın yeni kurgusunu oluşturduk. Hep birlikte Cumhur İttifakı'nda devam edeceğiz. Bu birliktelik koltuk ve makam paylaşmaları üzerine değil, ahlaki ve siyasi uzlaşmalı bir birleşmedir. Milli bir duruşun resmidir. Cumhur İttifakı olarak milletimizle kenetlenerek Tükiye'yi lider ülke haline getirmek istiyoruz." dedi.

MHP'Lİ FETİ YILDIZ: MİLLİ BEKAYI ESAS ALIYORUZ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ittifak protokolü sonrası açıklama yaptı. Yıldız, "15 Temmuz ülkemiz için bir dönüm noktasıdır. Milli bekayı esas alan ahlaki uzlaşma ile somutlaşmıştır. Seçimlere girerken öncelikle depremin yaralarını sarmak temel gayemizidr. İttifakımız Türk İslam aleminin güvencesidir. Gücünü ve kararlılığını aziz milletimizden almaktadır. Seçimlerde 61 milyon vatandaşımız oy kullanacaktır. Yurt dışında da 3 milyon 300 bin grubetçimiz oy kullanacaktır." dedi.