Video Haber Son Dakika: Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifak’ına katıldı! 4 parti'nin heyeti YSK'da... | Video
Son Dakika: Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifak’ına katıldı! 4 parti'nin heyeti YSK'da... | Video

Son Dakika: Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifak’ına katıldı! 4 parti'nin heyeti YSK'da... | Video

24.03.2023 | 16:43

Son dakika haberine göre; Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldı. Heyetler, Yüksek Seçim Kurulu'na ittifak protokolünü teslim etmeye geldi. Son gelişme ile Cumhur İttifakı, AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi'nden oluşuyor.

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Son Dakika: Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifak’ına katıldı! 4 parti'nin heyeti YSK'da... | Video 24.03.2023 | 16:43
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