SON DAKİKA: Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katıldı | Video

Son dakika haberine göre; Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldı. Heyetler, Yüksek Seçim Kurulu'na ittifak protokolünü teslim etmeye geldi. Son gelişme ile Cumhur İttifakı, AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi'nden oluşuyor.