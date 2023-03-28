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Giriş Tarihi: 28.3.2023 10:20 Son Güncelleme: 28.3.2023 10:31

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Fatih Erbakan ile görüşecek

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan ile görüşecek.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Fatih Erbakan ile görüşecek

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan ile görüşecek. Başkan Erdoğan'ın bugün saat 16'da Erbakan'a nezaket ziyaretinde bulunacağı açıklandı.

CUMHUR İTTİFAKINA KATILMIŞTI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere gireceğini ve cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini sonlandırdığını belirterek, "Bu kararın alınmasında prensiplerimizin Cumhur İttifakı, AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmiş olması kadar Cumhur İttifakı'nın karşısındaki bloğun ülkemize ve milletimize bir fayda getiremeyecek olması gerçeği çok önemli bir rol oynamıştır." dedi.

SON DAKİKA | Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan Cumhurbaşkanlığı Adaylığı açıklaması

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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Fatih Erbakan ile görüşecek
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