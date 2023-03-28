SON DAKİKA: Başkan Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde! | Video

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'ne geldi. Erdoğan, coşkulu kalabalık tarafından tezahüratlarla karşılandı. Genel Merkezi gezen Erdoğan, Fatih Erbakan ile görüşmesine başladı.