Twitter’dan Yavuz Ağıralioğlu’na istifa gizleme operasyonu: 14 Mayıs öncesi manipülasyona doymadılar

7'li koalisyonda CHP'nin HDP ile olan kirli işbirliğine tepki gösteren İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, bugün partisinden istifa etme kararı aldı. İstifa dilekçesini partisine sunan Yavuz Ağıralioğlu, "Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti üyelimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.
1 SAAT İÇİNDE BİNLERCE TWEET ATILDI
Ağıralioğlu'nun istifa karar sosyal medya platformu Twitter'da kısa sürede gündem oldu. Ağıralioğlu hakkında 1 saat içinde yaklaşık 50 bin Tweet atıldı ve en çok konuşan konular arasında ilk sıraya yerleşti.
BENZER UYGULAMAYI GEÇTİĞİMİZ HAFTA DA YAPMIŞLARDI
Twitter, benzer uygulamayı geçtiğimiz hafta Yavuz Ağıralioğlu'nun TBMM'de yaptığı konuşmanın ardından da gerçekleştirmişti. Ağıralioğlu TBMM'de yaptığı konuşmada CHP-HDP arasındaki kirli işbirliği sert bir dille eleştirmiş ve kısa sürede gündem olmuştu.
Ancak Twitter, atılan binlerce Tweete rağmen, Ağıralioğlu'nu gündemdekiler listesinden tamamen düşürmüştü.
"BİZE PUSU KURULMASINDAN RAHATSIZ"
İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu TBMM'de düzenlediği basın toplantısında kendilerine pusu kurulduğunu söyleyerek, "Siz daha iktidara gelmeden kör ve sağır oldunuz. Sandıkta yüzde 80'lerin konuşulması gerekirken, şimdi iktidarı matematiğe çevirdiniz. Cumhurbaşkanlığı masasını, bölücülüğe pazarlık masasına çevirdiniz. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız." ifadelerini kullanmıştı.
"PKK'YA 'TERÖR ÖRGÜTÜ' DEMEDİNİZ, APO'YA 'KATİL' DEMEDİNİZ"
HDP ile yapılan pazarlığı doğru bulmayan Ağırlioğlu,"Ben HDP ile pazarlık edilmesini doğru bulmuyorum. Ben terörün gölgesinin düştüğü yerde olmam. Bir kere PKK'ya terör örgütü demediniz, APO'ya katil demediniz. Ama siz defalarca milletin meclisine gelip devlete katil dediniz." şeklinde konuşmuştu.