Başakşehir-Kayaşehir metro hattını SABAH görüntüledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İBB'nin yapmaktan vazgeçtiği için devralınan ve bakanlık tarafından kısa sürede tamamlanan Başakşehir-Kayaşehir metro hattının hizmete açılmasına sayılı günler kaldığını duyurmuştu. SABAH, geri sayımın yapıldığı metro hattını görüntüledi. İBB'den devralındığında, yüzde 11 seviyesinde olan istasyon betonarme işleri bakanlık tarafından yüzde 100 seviyesine, başlanmamış olan ince işler ve ray işleri de yüzde 100 seviyesine getirildi.Hatta tek yönde saatte 70 bin yolcuya hizmet verilecek. Metrokent İstasyonu Bağcılar-Kirazlı-Başakşehir- Olimpiyatköy hattı ile entegre olacak. Kayaşehir İstasyonu Halkalı- İstanbul Havalimanı metro hattı ile entegre olacak. Kayaşehir'den Mahmutbey'e 20, Metrokent'ten Özgürlük Meydanı'na (Bakırköy) 29, Metrokent'ten İstanbul Havalimanı'na 24, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden Kirazlı'ya 23 dakikada ulaşılabilecek.