HDP’nin seçim bildirgesine AK Parti’den sert tepki: Kandil’e baharı hangi adayla getireceksiniz?

DAĞ: BU VAATLERİ HANGİ ADAYLA YAPACAKSINIZ?

İşte söz konusu bu bildirgeye AK Parti'den sert bir tepki geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ HDP'lilere dikkat çeken bir soru sordu. Dağ sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Kandil'e baharlar getirecek bu vaatleri hangi cumhurbaşkanı adayıyla yapacaksınız? Başkan Recep Tayyip Erdoğan olmadığına göre kim?" ifadelerini kullandı.