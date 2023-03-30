HDP’den skandal seçim bildirgesi! PKK’ya kalkan olup Türkiye’yi suçladılar! Kılıçdaroğlu ile pazarlığın detayları ortaya çıktı

ZORUNLU DİN DERSİ KONUSUNDA DA HEMFİKİRLER

HDP, Diyanet'in kapatılması ve yerine İnanç Bakanlığı'nın açılmasını önerirken, zorunlu din dersini de kaldıracaklarını açıkladı. CHP'nin de Diyanet'ten rahatsız olduğu biliniyor. Bu öneriye ne cevap verildiği bilinmezken, zorunlu din dersinin kaldırılması noktasında CHP'nin tutumu da HDP ile aynı. Daha önce CHP'nin seçim bildirgesinde de bu ifadeler yer almıştı. CHP, din dersinin seçmeli olmasını istiyor. Saadet Partisi'nin bu maddeye nasıl baktığı ise muamma...