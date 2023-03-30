Giriş Tarihi: 30.03.2023 14:22
Güncelleme Tarihi: 30.03.2023
14:48
Terör örgütünden Kılıçdaroğlu'na bir destek daha! PKK elebaşı Sabri Ok itiraf etti: Birilerine destek vereceğiz...
7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirilen görüşmenin ardından HDP'nin aday çıkarmayacağını açıklaması sonrası terör örgütü PKK elebaşlarından Kılıçdaroğlu'na peş peşe destek açıklamaları yağıyor. Terör örgütü PKK'nın Eşbaşkanı Bese Hozat, yaptığı açıklamada PKK'nın seçimler bitene kadar askeri eylemlerine son verdiğini açıklarken, Kılıçdaroğlu'nun arkasında duracaklarını belirtti. Bese Hozat'ın ardından PKK elebaşlarından Sabri Ok da 7'li koalisyona desteğini itiraf etti. Sabri Ok "Amacımız tabii ki siyaset yapmak. Birilerine destek vereceğiz. Birilerine vermeyeceğiz" diyerek 7'li koalisyonun arkasında durduklarını söyledi. Ok, ayrıca "Uluslararası güçler, bazen doğrudan ve açık bir şekilde, bazen farklı şekillerde yönetimimize haber gönderdiler, selam gönderdiler." diyerek küresel çetenin kendilerini desteklediklerini itiraf etti.