Terör örgütünden Kılıçdaroğlu’na bir destek daha! PKK elebaşı Sabri Ok itiraf etti: Birilerine destek vereceğiz...

"MASA LEHİNE SALDIRI YAPMAYACAĞIZ"

Hozat, "Eylemsizlik kararını yeniden değerlendirdik. Seçimler bitene kadar eylemlerimize son verme ve seçimden sonra da yeni bir durum değerlendirme kararı aldık" sözleriyle de terör saldırılarını durdurduklarını söyledi.

PKK ELEBAŞLARINDAN SABRİ OK İHANET ORTAKLIĞINI İTİRAF ETTİ

Bese Hozat'ın ardından PKK elebaşlarından Sabri Ok da 7'li koalisyona desteğini itiraf etti. Uluslararası çevrelerin kendilerini detseklediklerini itiraf eden Ok, "Şunu söylemeliyim, şüphesiz birçok kişi, birçok devlet, uluslararası güçler, bazen doğrudan ve açık bir şekilde, bazen farklı şekillerde yönetimimize haber gönderdiler, selamlar gönderdiler" ifadelerini kullandı. Teröristbaşı Ok, küresel çetenin kendilerini desteklediklerini bu sözlerle itiraf etmiş oldu.

PKK elebaşı Sabri Ok'tan Kılıçdaroğlu'na destek! Tabi ki birilerine destek vereceğiz..." | Video