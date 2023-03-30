Terör örgütünden Kılıçdaroğlu’na bir destek daha! PKK elebaşı Sabri Ok itiraf etti: Birilerine destek vereceğiz...

7'Lİ KOALİSYONA DESTEK İTİRAFI!

Geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan'ın yaptığı açıklamalarla ilgili de konuşan Ok, "A Haber'i izledik, Heval Abbas'tan bahsediyorlardı. Vay efendim heval Abbas, şunu destekliyoruz, bunu desteklemiyoruz demiş. PKK'yi ne sanıyorlar. PKK zaten ideolojik ve siyasi bir harekettir. Amacımız siyaset yapmak Amacımız siyaset. Tabi ki birilerine destek vereceğiz, birilerine vermeyeceğiz. Kime ne kadar destek vereceğimiz, ne kadar vermeyeceğimiz değerlerimize, ideolojimize, siyasetimize, taktiklerimize, stratejimize ve çalışmalarımıza göredir." şeklinde konuşarak terör örgütünün 7'li koalisyona verdiği desteği itiraf etti.

PKK elebaşı Duran Kalkan'dan 7'li koalisyona seçim desteği: "Güçlenecekler inanıyoruz, her türlü desteği vereceğiz" | Video