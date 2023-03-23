Video Haber PKK elebaşı Duran Kalkan'dan 7'li koalisyona seçim desteği: "Güçlenecekler inanıyoruz, her türlü desteği vereceğiz" | Video
PKK elebaşı Duran Kalkan'dan 7'li koalisyona seçim desteği:

PKK elebaşı Duran Kalkan'dan 7'li koalisyona seçim desteği: "Güçlenecekler inanıyoruz, her türlü desteği vereceğiz" | Video

23.03.2023 | 14:45

Terör örgütü YPG/PKK elebaşı Duran Kalkan, saklandığı mağaradan Türkiye'deki 2023 seçimlerine ilişkin açıklama yaptı. Elebaşlarından Duran Kalkan, yayınladığı mesajla bir kez daha 7'li koalisyona destek oldu. Saklandığı sığınakta kamera karşısına geçen elebaşı Duran Kalkan, Millet İttifakı'nın önünün açık olduğunu söyleyerek "Birliklerini güçlendirecekler inancındayız. Daha da büyütebilirler." dedi. AK Parti-MHP koalisyonunu hedef alan PKK'lı Kalkan, "Her türlü yıkma eğilimine destek vereceğiz" ifadelerini kullandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Mahmut Övür | Ağıralioğlu masayı bombaladı 05:03
Mahmut Övür | Ağıralioğlu masayı bombaladı 23.03.2023 | 15:26
Mehmet Barlas | Artık Kandil’in ’resmi’ adayı Kılıçdaroğlu’dur 04:55
Mehmet Barlas | Artık Kandil'in 'resmi' adayı Kılıçdaroğlu'dur 23.03.2023 | 15:23
Engin Ardıç | Acıklı komedya 02:19
Engin Ardıç | Acıklı komedya 23.03.2023 | 15:20
Salih Tuna | Hem gizli hem aşikâr 03:42
Salih Tuna | Hem gizli hem aşikâr 23.03.2023 | 15:16
Muharrem İnce’den 6’lı koalisyona Herkese cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlık veriyor bunlar | Video 00:19
Muharrem İnce'den 6'lı koalisyona "Herkese cumhurbaşkanı yardımcılığı ve bakanlık veriyor bunlar" | Video 23.03.2023 | 15:01
PKK elebaşı Duran Kalkan’dan 7’li koalisyona seçim desteği: Güçlenecekler inanıyoruz, her türlü desteği vereceğiz | Video 02:20
PKK elebaşı Duran Kalkan'dan 7'li koalisyona seçim desteği: "Güçlenecekler inanıyoruz, her türlü desteği vereceğiz" | Video 23.03.2023 | 14:45
SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Mart 2023 TCMB faiz oranı ne oldu? | Video 15:25
SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Mart 2023 TCMB faiz oranı ne oldu? | Video 23.03.2023 | 14:47
CHP’li Can Ataklı YSK üyelerini tehdit etti | Video 01:35
CHP'li Can Ataklı YSK üyelerini tehdit etti | Video 23.03.2023 | 14:17
SON DAKİKA: Kahramanmaraş Göksun’da 5,3 büyüklüğünde deprem! | Video 05:43
SON DAKİKA: Kahramanmaraş Göksun'da 5,3 büyüklüğünde deprem! | Video 23.03.2023 | 12:42
Ramazan’da et fiyatları sabitlendi! İstanbul’da et fiyatları ne kadar? Dana kıymanın kilosu kaç TL? | Video 04:41
Ramazan'da et fiyatları sabitlendi! İstanbul’da et fiyatları ne kadar? Dana kıymanın kilosu kaç TL? | Video 23.03.2023 | 12:27
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından “Asrın Dayanışması” kampanyası | Video 00:48
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından “Asrın Dayanışması” kampanyası | Video 23.03.2023 | 12:35
Sağlık Bakanı Koca, ilk sahurunu Hatay’da sağlık çalışanlarıyla yaptı | Video 01:58
Sağlık Bakanı Koca, ilk sahurunu Hatay'da sağlık çalışanlarıyla yaptı | Video 23.03.2023 | 11:20
Bakanlıktan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda çatlak incelemesi | Video 07:15
Bakanlıktan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda çatlak incelemesi | Video 23.03.2023 | 09:56
Bakan Soylu’nun katılımıyla yapılan ’Kökünü Kurutma Operasyonu’nun görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:59
Bakan Soylu'nun katılımıyla yapılan 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nun görüntüleri ortaya çıktı | Video 23.03.2023 | 10:49
Twitter’dan siyasi sansür! Yavuz Ağıralioğlu gündem listesinden neden kaldırıldı? | Video 06:30
Twitter'dan siyasi sansür! Yavuz Ağıralioğlu gündem listesinden neden kaldırıldı? | Video 23.03.2023 | 09:57
Mithat Sancar, Halk TV’de itiraf etti! İşte Kılıçdaroğlu’na desteğin bedeli | Video 01:19
Mithat Sancar, Halk TV'de itiraf etti! İşte Kılıçdaroğlu'na desteğin bedeli | Video 23.03.2023 | 10:06
Başkan Erdoğan müjdeyi canlı yayında verdi! En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira oldu | Video 09:18
Başkan Erdoğan müjdeyi canlı yayında verdi! En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira oldu | Video 23.03.2023 | 08:34
MMU’nun ilk görüntüleri paylaşıldı | Video 01:14
MMU'nun ilk görüntüleri paylaşıldı | Video 22.03.2023 | 23:40
HDP sorusu sonrası ne yapacağını şaşırdı! İYİ Partili Dervişoğlu Dağılın dedi, dağıldılar | Video 00:23
HDP sorusu sonrası ne yapacağını şaşırdı! İYİ Partili Dervişoğlu "Dağılın" dedi, dağıldılar | Video 22.03.2023 | 23:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira olacak | Video 00:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira olacak" | Video 22.03.2023 | 23:26

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA