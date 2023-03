PKK elebaşı Sabri Ok'tan Kılıçdaroğlu'na destek! Tabi ki birilerine destek vereceğiz..." | Video

7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirilen görüşmenin ardından HDP'nin aday çıkarmayacağını açıklaması sonrası terör örgütü PKK elebaşlarından Kılıçdaroğlu'na peş peşe destek açıklamaları yağıyor. PKK elebaşlarından Sabri Ok da 7'li koalisyona desteğini itiraf etti. Sabri Ok "Amacımız tabii ki siyaset yapmak. Birilerine destek vereceğiz. Birilerine vermeyeceğiz" diyerek 7'li koalisyonun arkasında durduklarını söyledi. Ok, ayrıca "Uluslararası güçler, bazen doğrudan ve açık bir şekilde, bazen farklı şekillerde yönetimimize haber gönderdiler, selam gönderdiler." diyerek küresel çetenin kendilerini desteklediklerini itiraf etti.