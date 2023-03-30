HDP'den skandal seçim bildirgesi! | Video

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP seçim bildirgesini açıkladı. 6'lı koalisyon masasına 7'nci olarak katılan HDP, kayyum uygulamasına son verileceğini, terör operasyonlarının duracağını, Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinden çekileceğini, din dersinin kaldırılacağını bildirdi. Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP arasında yapılan pazarlığın detayları da bu bildirge ile ortaya çıkmış oldu. HDP Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar'ın, "İşgal ve savaşa dayalı dış politikaya dur demek için geliyoruz." ifadesi HDP'nin Türkiye partisi olma hedefinden ne kadar uzak olduğunu gözler önüne serdi. Öte yandan programın sunucusunun, "Kürdistani ittifakın tüm bileşenleri buradalar." ifadeleri HDP'nin özerklik sevdasından bir türlü vazgeçmediğini bir kez daha gösterdi.