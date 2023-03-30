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Giriş Tarihi: 30.3.2023 18:32 Son Güncelleme: 30.3.2023 18:44

SON DAKİKA HABERİ: MGK toplantısı sonrası yazılı açıklama

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Milli Güvenlik Kurulu zirvesi sona erdi. Zirvenin ardından bildiri yayınlandı...

SON DAKİKA HABERİ: MGK toplantısı sonrası yazılı açıklama

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı, 3 saat sürdü.

MGK Bildirisinden:

Deprem felaketinin vatandaşların huzur ve refahı ile ülkenin milli güç unsurlarına yönelik her türlü olumsuz etkisini bertaraf etmeye matuf tedbirler ele alınmıştır.

14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesine yönelik tedbirler gözden geçirilmiştir.

Yunanistan ile ilişkilerimizde son dönemde yakalanan olumlu havanın sürdürülmesinin her iki taraf ve bölgemiz için faydalı olacağı mütalaa edilmiştir.

Suriye ve Irak'taki son gelişmelerin, PKK/KCK-PYD/YPG'yi helikopter dahil her türlü imkanla teçhiz edenlerin asıl niyetinin anlaşılmasına vesile olduğu kaydedildi.

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SON DAKİKA HABERİ: MGK toplantısı sonrası yazılı açıklama
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