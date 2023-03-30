SON DAKİKA HABERİ: MGK toplantısı sonrası yazılı açıklama | Video
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Milli Güvenlik Kurulu zirvesi sona erdi. Zirvenin ardından bildiri yayınlandı...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
07:41
03:39
SON DAKİKA HABERİ: MGK toplantısı sonrası yazılı açıklama | Video 30.03.2023 | 18:54
07:04
14:01
01:58
04:36
01:15
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yarın temeller atılıyor! | Video 30.03.2023 | 17:04
13:03
Kayıp yıllar - Koalisyonlar Türkiye’ye neler kaybettirdi? | Video 30.03.2023 | 16:51
04:32
Mahmut Övür | İnce ve Ağıralioğlu ne yapacak? 30.03.2023 | 16:38
07:08
SON DAKİKA: YÖK Başkanı Erol Özvar'dan yüz yüze eğitim açıklaması | Video 30.03.2023 | 16:18
03:36
Mehmet Barlas | 14 Mayıs gecesi kaos planı yapıyorlar 30.03.2023 | 15:56
00:53
Bolu'da DEAŞ üyesi Suriyeli şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 30.03.2023 | 15:10
00:27
05:38
00:58
00:39
HDP'den skandal seçim bildirgesi! | Video 30.03.2023 | 13:05
03:18
06:35
01:26
00:11
6'lı koalisyonun iftar programında depremzedelere yer yok | Video 30.03.2023 | 09:28