Eda Ezgi Yıldız, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı’nın reklamcısı çıktı

Tam olarak bir yıl boyunca Çerçioğlu için çalışan Yıldız'ın terör örgütü PKK'nın talimatıyla kurulan ve HDP'nin başını çektiği bazı sol partiler tarafından desteklenen 'Cumartesi Anneleri' protesto gösterilerinin de başını çektiği tespit edildi. Yıldız'ın ayrıca, 'Devlete isyan' pankartı açıp teröre destek eylemlerinde bulunduğu ortaya çıktı.

CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'nun Ezgi Yıldız'a özel oda tahsis ettiği de öğrenildi.