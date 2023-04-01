Haberler Gündem Haberleri Eda Ezgi Yıldız, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı’nın reklamcısı çıktı
Giriş Tarihi: 1.4.2023 13:23

Eda Ezgi Yıldız, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı’nın reklamcısı çıktı

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın DHKP-C'li teröristler tarafından şehit edilmeden önce makamında rehin alındığı anın görüntüsünü paylaşarak, ‘Adalet, Adalet sarayında böyle sağlanır’ notunu düşen Eda Ezgi Yıldız’ın 2019 yerel seçimlerinde CHP’nin Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun reklam kampanyasını yürüttüğü ortaya çıktı. Yıldız’ın ayrıca PKK’nın talimatıyla kurulan Cumartesi Anneleri’nin İstanbul’da protesto yürüyüşüne katıldığı ve devlete karşı pankart açtığı görüldü

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Eda Ezgi Yıldız, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı’nın reklamcısı çıktı

CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri ve İSYÖN A.Ş'de İnsan Kaynakları Uzmanı olarak çalışan Eda Ezgi Yıldız'ın, 2019 Yerel Seçimleri'nde 1 yıl boyunca Aydın'da Özlem Çerçioğlu'nun reklam kampanyasını yürüttüğü ortaya çıktı.

2018 Haziran ayında yapılan milletvekilliği seçimleri öncesi İstanbul'da el sıkışıp Aydın'a davet ettiği Eda Ezgi Yıldız ile 2019 yerel seçimlerinde de omuz omuza çalışan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun himaye ettiği terör sevici, kendisinden istenilen vazifeyi yerine getirdikten sonra Ekrem İmamoğlu'nun daveti üzerine İstanbul'a İBB'ye geçiş yaptı.

Tam olarak bir yıl boyunca Çerçioğlu için çalışan Yıldız'ın terör örgütü PKK'nın talimatıyla kurulan ve HDP'nin başını çektiği bazı sol partiler tarafından desteklenen 'Cumartesi Anneleri' protesto gösterilerinin de başını çektiği tespit edildi. Yıldız'ın ayrıca, 'Devlete isyan' pankartı açıp teröre destek eylemlerinde bulunduğu ortaya çıktı.

CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'nun Ezgi Yıldız'a özel oda tahsis ettiği de öğrenildi.

GÖKHAN GÜNAYDIN'IN SEKRETERİ

CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri olan Eda Ezgi Yıldız, terör örgütü DHKP-C'li militanlarca 8 sene önce makamında şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Selim Kiraz'ın alıkonulduğu ana ait fotoğrafı yayınlayıp "Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır" şeklinde paylaşım ortaya çıkınca, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındı.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan İSYÖN A.Ş'de ikramiyeler hariç 15 bin TL maaşla 'çalışıyor' olarak gösterilen Ezgi Yıldız, paylaşımlarının ortaya çıkması sonrası hesabını kapatmıştı.

TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Selim Kiraz'ın alıkonulduğu ana ait fotoğrafı yayınlayıp "Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır" şeklindeki paylaşımı ortaya çıkınca "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede savcılık tarafından ifadesi alınan terör sevici, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. Duruşmanın ardından tutuklanan Yıldız, cezaevine gönderildi.

SON DAKİKA! CHP'li Gökhan Günaydın'ın sekreteri Ezgi Yıldız'ın alçak paylaşımları ortaya çıkmıştı: Gözaltına alındı!

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Eda Ezgi Yıldız, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı’nın reklamcısı çıktı
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