Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan İYİ Parti’nin Kocaeli’nden 1. sıra adayı oldu

14 Mayıs Genel Seçimleri için sayılı günler kala partilerin aday listeleri de şekillendi ve YSK'ya sunuldu. Son günlerde istifaların ve tartışmaların merkezinde olan İYİ Parti'de tepkilerin odağındaki isim Lütfü Türkkan tekrar Kocali'nden 1. sıra milletvkeili adayı oldu. Türkkan, Bingöl'de bir şehit yakınına ağza alınmayacak hakaretlerde bulunmuştu.
'BURASI KÜRDİSTAN' TEPKİSİNE KÜFÜRLE CEVAP!
5 Kasım 2021 tarihinde Bingöl'de bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "Burası Kürdistan" skandalı nedeniyle vatandaşlardan tepki gelmişti.
Önce boynuna sarıldı, sonra şehit yakınına küfretti! İYİ Partili Türkkan'dan skandal hareket | Video
VATANDAŞIN BOYNUNA SARILIP HAKARET ETTİ
Bir vatandaş Akşener'e sitemini dile getirirken, İYİ Partili Lütfü Türkkan araya girmiş, vatandaşın boynuna sarılarak bir süre dinlediği şehit yakınına ağza alınmayacak hakaretlerde bulunmuştu.