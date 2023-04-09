Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan İYİ Parti’nin Kocaeli’nden 1. sıra adayı oldu

14 Mayıs Genel Seçimleri için sayılı günler kala partilerin aday listeleri de şekillendi ve YSK'ya sunuldu. Son günlerde istifaların ve tartışmaların merkezinde olan İYİ Parti'de tepkilerin odağındaki isim Lütfü Türkkan tekrar Kocali'nden 1. sıra milletvkeili adayı oldu. Türkkan, Bingöl'de bir şehit yakınına ağza alınmayacak hakaretlerde bulunmuştu.