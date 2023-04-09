İYİ Partili Aytun Çıray’dan ’Lütfü Türkkan’ göndermesi!

7'li koalisyonda krizlerin ardı arkası kesilmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun zoraki adaylığı 7'li koalisyonda yeni krizlerin kapısını aralarken, son olarak İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündeme bomba gibi düştü.
Aytun Çıray, 7'li koalisyonda yaşanan adaylık krizi sonrası partisinin düşen oylarını yükseltmek için milletvekilliği adaylığından feragat ettiğini açıkladı.
Çıray, yaptığı paylaşımda "14 mayıs sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla İYİParti milletvekili adaylıĝımdan feragat ediyorum. İzmir'de Saygıdeğer Kemal Kılıçdaroğu'nun cumhurbaşkanı olması.. Ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım. Yaşasın Atatürk!" ifadelerini kullandı.
'LÜTFÜ TÜRKKAN' GÖNDERMESİ!
Paylaşımın yankıları devam ederken Aytun Çıray sosyal medya hesabından bu kez Lütfü Türkkan'a göndermede bulundu. Bir takipçisinin "Amacın belli oldu parti neden kötü duruma düşürecek twit attın ayıp değil mi?" sorusuna 'Lütfü Türkkan' üzerinden yanıt veren Aytun Çıray,
"Ben bu twiti attığım için oylarımız düşmedi. Düşüren de ben değilim. Her twitin altına benim yüzümden 'Şehidin bacısına küfrettin' yazılmıyor." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
5 Kasım 2021 tarihinde Bingöl'de bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'Burası Kürdistan' skandalı nedeniyle vatandaşlardan tepki geldi. Bir vatandaş Akşener'e tepkisini dile getirirken İYİ Partili Lütfü Türkkan yeni bir skandala daha imza attı. Türkkan, vatandaşın boynuna sarılarak bir süre dinlediği bu kişiye ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Şehit yakını olduğunu belirten Bingöllü vatandaş o anlarda 'Türkkan bana bacını... diyerek küfür etti' dedi.