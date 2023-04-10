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Giriş Tarihi: 10.4.2023 09:34

CHP adayının sicili ortalığı karıştırdı

CHP'nin Mersin'de beşinci sıradan aday gösterdiği Hasan Ufuk Çakır birçok suçtan kaydı bulunduğu iddiası Mersin CHP’yi karıştırdı. Cumhuriyet Gazetesi’nin de Hasan Ufuk Çakır'ın haberini ‘CHP’nin Mersin adayı suç makinesi çıktı’ başlığı ile yapıp sonrasında haberi yayından kaldırdığı görüldü.

Bekir COŞKUN
CHP adayının sicili ortalığı karıştırdı

CHP'nin Mersin listesindeki Hasan Ufuk Çakır'ın birçok kez suça karıştığı iddia edildi. Çakır'ın, hırsızlık, tehdit, kasten yaralama, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali gibi suçları bulunduğu öne sürüldü. CHP'nin Mersin'de beşinci sıradan aday gösterdiği Hasan Ufuk Çakır'ın 2006 yılından bu yana hırsızlık, kasten yaralama, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali, tehdit ve hakaret gibi olaylara karıştığı, bunun resmi kayıtlarda bulunduğu belirlendi.

Hasan Ufuk Çakır'ın sicilinin temiz olmaması, CHP kanadından büyük tepki toplayarak, Mersin CHP il teşkilatında sorunlar çıkacağı ve kopuşlara neden olacağı ileri sürüldü.

CUMHURİYET GAZETESİ HABERİ GERİ ÇEKTİ

Cumhuriyet Gazetesi'nin de Hasan Ufuk Çakır'ın haberini 'CHP'nin Mersin adayı suç makinesi çıktı' başlığı ile yapıp sonrasında haberi yayından kaldırdığı görüldü.

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CHP adayının sicili ortalığı karıştırdı
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