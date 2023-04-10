CHP adayının sicili ortalığı karıştırdı

CHP'nin Mersin listesindeki Hasan Ufuk Çakır'ın birçok kez suça karıştığı iddia edildi. Çakır'ın, hırsızlık, tehdit, kasten yaralama, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali gibi suçları bulunduğu öne sürüldü. CHP'nin Mersin'de beşinci sıradan aday gösterdiği Hasan Ufuk Çakır'ın 2006 yılından bu yana hırsızlık, kasten yaralama, iş ve çalışma hürriyetinin ihlali, tehdit ve hakaret gibi olaylara karıştığı, bunun resmi kayıtlarda bulunduğu belirlendi.