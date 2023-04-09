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Giriş Tarihi: 9.4.2023 20:52 Son Güncelleme: 9.4.2023 20:54

CHP'li Erdoğan Toprak ve eşinden karı-koca vekillik oyunu: 'Liyakat' masallarını gözler önüne seren pazarlık!

CHP'li Erdogan Toprak ve eşi Ece Güner Toprak'ın vekillik oyunu, 7'li koalisyondaki kirli milletvekilliği pazarlığını gözler önüne serdi. Her fırsatta 'liyakat' masalları anlatan CHP ve İYİ Parti'deki tuhaf çelişkiler yumağı ilkesiz siyaset anlayışını ortaya koydu.

CHP’li Erdoğan Toprak ve eşinden karı-koca vekillik oyunu: ’Liyakat’ masallarını gözler önüne seren pazarlık!

7'li koalisyondaki adaylık krizi sürerken, CHP'li Erdogan Toprak ve eşi Ece Güner Toprak detayı dikkat çekti. Erdoğan Toprak, CHP İstanbul 3. Bölge 2. Sıradan aday gösterilirken eşi Ece Güner Toprak ise İYİ Parti İstanbul 2. Bölge 4. Sıradan aday gösterildi.

Daha önce; CHP'den zehir zemberek sözlerle ayrılan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını yapan Mustafa Kemal Çiçek, kayırmacı siyaset anlayışına, "Türk Siyasi Tarihine geçecek vaziyette, Karı-Koca vekillik dönemini millete yaşatacaklar!" diyerek tepki gösterdi.

"REZİLLER"

Mustafa Kemal Çiçek, "İyi Partinin İstanbul 2. Bölge 4. Sıradan eşi Ece Güner Toprak; CHP İstanbul 3. Bölge 2. Sıradan Erdoğan Toprak aday; TBMM sizlere tahsisli! Türk Siyasi Tarihine geçecek vaziyette, Karı-Koca vekillik dönemini millete yaşatacaklar! CHP li kadın, sırıtır diye, İP listelerinden gösterilmiş! Resmen becayiş yapmışlar! Reziller…!"

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CHP'li Erdoğan Toprak ve eşinden karı-koca vekillik oyunu: 'Liyakat' masallarını gözler önüne seren pazarlık!
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