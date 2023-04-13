7’li koalisyondan kaos modeli: Bakanlara ’bakan’ atama sistemi! Portakal ’kabine vadedilen’ yeni isimleri açıkladı!

Fatih Portakal sosyal medya hesabında yaptığı yayında, yeni kulis bilgilerini ve CHP'nin bakanlık dağılımlarını açıkladı.

Fatih Portakal, "Kılıçdaroğlu kazanırsa kimleri bakan yapmak istiyormuş. Ahmet Akın ve Muharrem Erkek'ini ismini vermiştim, biri Enerji Bakanı diğeri Adalet Bakanı olarak düşünülüyor diye. Şimdi son bilgiler geldi. Aileden sorumlu bakan için Selin Sayek Böke düşünülüyormuş. Kendisi Dışişleri Bakanı olarak da düşünülüyormuş, kadın ve yabancı dili kuvvetli olduğu için. Ancak; Aileden Sorumlu Bakanlığa daha yakın gibi duruyor. Bülent Kuşoğlu çalışma bakanı olacak. Engin Özkoç çok güvendiği isimlerden biriymiş; İçişleri Bakanı olarak düşünülüyormuş." dedi.