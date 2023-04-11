Kemal Kılıçdaroğlu ’bakanlık vadettiği’ 2 ismi açıkladı: Terörü öven skandal sözleri ortaya çıktı!

'SINIRIMIZDA PYD OLSUN'

Muharrem Erkek terörü öven sözlerinde, "Suriye ve Irak'tan bahsedildi. Biz kardeşsek, sınırımızda başkası olacağına PYD olsun. Bizce hiçbir sakıncası yok. Biz yalnızca bölgemizde değil, Ortadoğu da barışı tesis etmek zorundayız." ifadelerini kullanıyor.

Bakan Soylu'dan 'sınırımızda PYD olsun' diyen CHP'li Muharrem Erkek'e sert tepki: "Bu video CHP tarihinin utanç vesikasıdır"