CHP’den mahkeme heyetine saygısızlık! Hakaret edip ortalığı karıştırdılar | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:30
01:56
03:37
Son Dakika: TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı | Video 27.10.2022 | 16:16
02:23
03:28
Milli Savunma Bakanı Akar, İsrailli mevkidaşı Gantz ile görüştü | Video 27.10.2022 | 15:21
02:36
Engin Ardıç | Sen yeme günaha girersin 27.10.2022 | 14:39
04:06
Salih Tuna | Sanatçıymış!.. 27.10.2022 | 14:36
04:01
09:08
03:24
Mehmet Barlas | Türk Tabipleri Birliği nereye koşuyor? 27.10.2022 | 11:46
04:17
Mahmut Övür | Başkan Erdoğan ve 'Muhafazakâr Devrimci' 27.10.2022 | 11:42
01:15
00:18
Elon Musk, Twitter Genel Merkezi’ne elinde lavaboyla girdi | Video 27.10.2022 | 00:08
00:19
Alanya’da okul çatısında korkutan yangın | Video 27.10.2022 | 00:05
00:59
Kayseri'de kaçak sigara operasyonu | Video 26.10.2022 | 22:54
32:46
01:00
00:53
Kayseri narkotik polisinden torbacı operasyonu! | Video 26.10.2022 | 20:50
03:13
Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı paylaşımı | Video 26.10.2022 | 20:34
01:29
Son dakika: Başkan Erdoğan İsveç Başbakanı ile görüştü | Video 26.10.2022 | 19:08
Yalova’da Belediyesinin gelirlerinin büyük çoğunluğunun usulsüz bir şekilde başka bir hesaba aktarıldığının tespiti sonrası başlatılan soruşturmalar kapsamında görevden alınan CHP’li Belediye Başkanı Vefa Salman’ın yargılanmasına devam edildi. Davayı takip eden CHP üst yönetimi ve Milletvekilleri, Salman’ın tek başına yargılanma talebini red eden mahkeme heyetine bağırarak saygısızlık etti.