Nubuk Kumaş Nedir, Özellikleri ve Çeşitleri Nelerdir? Nubuk Kumaş Nasıldır, Fiyatları Ne Kadar?

Son zamanların popüler tercihlerinden biri olan nubuk kumaşlar koltuk takımlarına modern bir hava vermektedir. Yaygın olarak çeşitli tekstil alanında kullanılmakla birlikte sanayi alanında da kullanılabilen bir üründür. Onu etkili kılan sağlam ve güçlü yapısı görselliği ile birleştiğinde tam bir ilgi odağı haline gelmesine katkıda bulunur. Özellikle son günlerde Bu yönleri ile mobilya sektörüne damgasını vurarak sınırsız renk kataloğu imkanı sunuyor. Bu kumaş başta görsel anlamda fark yaratırken kolay temizlenmesi özelliği ile de adından söz ettirmektedir. Ayrıca uzun vadede kaliteli bir mobilya tercih etmek isteyenlerin ise beklentisini karşılayabilir. Peki, nubuk kumaş tam olarak nedir, özellikleri nelerdir? Nubuk kumaş nasıldır, fiyatları nedir? İşte nubuk kumaş ile ilgili merak edilenler…

NUBUK KUMAŞ NEDİR?

Bir çeşit deri olan nubuk, altı polar baskılı üst düzeyi ise zımpara ile şekillendirilmiş dokusu kadife bir kumaş türüdür. Kısaca derinin işlenmiş hali olan bu kumaş eskitilmiş görüntüsü ile dikkati çeker. Doğal ve tarz duruşu ile bulunduğu alana zenginlik katar. Kumaşın ekstra parlak duruşu eşyalarınızın ilk günkü görünümünü korumasına yardımcı olur. Özellikle erkek ayakkabılar olmak üzere kadın ayakkabılarında da yaygın kullanıma sahiptir.

NUBUK KUMAŞ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Yaşam alanlarını zenginleştirmek için kaliteli ve göz alıcı mobilyalara sahip olmak isteyenler nubuk kumaşı görmeden son kararını vermemeli çünkü bu kumaş sıradan kumaşları geride bırakırken aynı zamanda özellikleri ile de baştan çıkarabiliyor. İşte nubuk kumaş özellikleri:

Her tarza hitap eder ve kullanışlıdır.

Döşeme sektöründe sık sık kullanılmakla birlikte genel olarak kanepe ve koltuk takımlarında kullanılır.

Güçlü ve dayanıklı bir yapıya sahiptir.

Deri kumaşlara benzer bir havası vardır.

Birçok kumaş türüne göre ısıya karşı oldukça dayanıklıdır.

Doğal bir kumaş olması sunilerden daha uzun ömürlü olduğu anlamına gelir.

Doğal malzemeden elde edilmesinin diğer bir artısı ise eskidiğinde daha da güzel olmasıdır.

Sıvıları emmez ve görünümü bozulmaz.

Herkesin görsel zevkini karşılayan renk yelpazesine sahiptir.

Birçok kumaş türüne göre leke tutmama konusunda üstündür.

Eskitilmiş görünümü etkileyicidir.

Tok ve kalın bir yapıya sahiptir

Hava geçirgenliği diğer kumaşlara göre daha azdır. Bu nedenle uzun süre üzerinde vakit geçirdiğinizde terletme söz konusu olabilir.

Çeşitli spor ve klasik ayakkabı yapımında kullanılabilir.

NUBUK KUMAŞ FİYATLARI NEDİR?

Kendinden desenli ve gramajlı bir döşeme çeşididir. Ayrıca birçok motif ve desenlerle de çekici bir kumaş haline gelebilir. Nubuk kumaşlar bufalo, eleganz, dallas gibi isimlerin verildiği farklı tasarımlarla da ilgi çekmektedir. Minder kılıfı ya da döşemelik yastık kılıfı olarak bu ürünleri hemen hemen her yerde bulabilirsiniz. Döşemelik nubuk parça kumaşların fiyatları ise 6 metre ve üzeri siparişlerde 120 150 TL arasında değişiklik gösterebilir. Ancak nubuk kumaş alacak olanlar kumaşın kaliteli olduğundan emin olmalıdırlar.

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