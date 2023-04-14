Aerobin Kumaş Nedir, Özellikleri ve Çeşitleri Nelerdir? Aerobin Kumaş Nasıldır, Fiyatları Ne Kadar?

Aerobin kumaş özellikleri son yıllarda sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Kumaşın yapısı itibarı ile sonbahar ayları için ideal olsa da her sezonda kullanılabilen bir kumaş olarak raflarda yerini alıyor. Esnekliği en az poplin kumaşla yarışacak seviyede olması bu kumaşla zaman zaman karıştırılmasına neden oluyor. Tesettür giyimin önemli parçalarını oluşturan tunik, ferace, hırka ve gömlek gibi giysilerin yapımında çok sık kullanılıyor. Peki, poplin kumaş nedir, özellikleri nelerdir? Poplin nasıl bir kumaştır, fiyatı nedir? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar…

AEROBİN KUMAŞ NEDİR?

Aerobin kumaşla özellikle bele kadar uzanan giysiler, birbirinden şık giysiler tasarlanmaktadır. Bu kumaşın bu kadar popüler olmasının en önemli nedeni ise esnek yapısı ve canlı dokusudur. Her renge ve birçok tarza hitap etmekle birlikte sade şıklığı arayanlarında tercihi olan kumaş türüdür. Bu yönü ile pek çok kadının dikkatini çekmesinin yanı sıra kumaşın özellikleri ve fiyatları gerek sosyal medyada gerek internet ortamında çeşitli araştırmalara yol açıyor.

AEROBİN KUMAŞ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Aerobin kumaş moda dünyasında göz çarpan önemli kumaşlardandır. Tesettür giyimde birbirine benzer ürünler yerine daha canlı ve havalı bir görünüme kavuşmak isteyenlere seçenekler sunuyor. Kumaşın yeniliğini hemen kaybetmemesi uzun vadede kullanımının önünü açıyor. Özel ipliklerle tasarlanan bu kumaşların yaygın kullanımı modacılara ilham kaynağı oluyor. Birçok kumaşın özellikleri göz önünde bulundurulduğunda fark yarattığını söylemek mümkün. İşte aerobin kumaş özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Vücutta ağırlık yapmayan hafif bir kumaştır.

Dayanıklılığı kalitesini belirlemeye yardımcı olur.

Makinede düşük sıcaklıkta yıkama kolaylığı sağlar.

Tesettür giyim denince akla gelen nadide parçalardandır.

Canlı renkleri ve senekleri ile her ten rengine uyumu bulunur.

Yıkama sonrası şıklığından ödün vermeyen bir kumaştır.

AEROBİN KUMAŞ FİYATLARI NEDİR?

İçinde bulunduğumuz koronavirüs salgını nedeniyle eve hapsolunan şu dönemlerde hemen hemen herkes çeşitli hobiler edinmek ya da becerilerini geliştirmek adına kumaşlarla haşır neşir olabiliyor. Bu nedenle pek çok kişi aerobin kumaş fiyatlarını detaylı bir şekilde öğrenmek istiyor. Bununla birlikte aerobin kumaşları 5 metre ve üzeri alımlarda 24 TL 10 metre üzeri alımlarda ise 22 TL gibi çeşitli kampanyaları beraberinde getirebiliyor.

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