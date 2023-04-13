Polar Kumaş Nedir, Özellikleri Nelerdir? Polar Kumaş Nasıldır, Fiyatları Ne Kadar?



Gündelik hayatımız içerisinde giysilerimizde tercih ettiğimiz kumaş türlerinden polar, genellikle kış aylarından soğuklardan korunmak için kullanılıyor. Kumaş türünün yumuşak ve kalın olması soğuk havanın içeriye geçmesini engelliyor. Ayrıca şık ve estetik açıdan göz alıcılığı da vardır. Polar kumaş nasıldır? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Polar kumaş fiyatı nedir? İşte detaylar.

POLAR KUMAŞ NEDİR?

En çok tercih edilen kumaşlardan polar, yıkayınca hemen kuruyan, ütü istemeyen ve sıcak tutan bir kumaş türüdür. Fakat dikkat edilmesi gereken kumaşların başında gelen hassas bir kumaş türüdür.

POLAR KUMAŞ ÖZELLİKLERİ

Kumaş türlerinden polar, ütü ihtiyacı gerektirmeyen bir kumaştır.

Çamaşır makinelerinde düşük sıcaklıklarda yıkanabilmektedir.

Polar kumaş, nefes alabilen özelliği sayesinde vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Tüylenme yapmaz ve dayanıklıdır.

Leke ve kirlenmelere karşı dayanıklıdır

Sıcak tutar ve yumuşacık yapısı vardır.

Farklı çeşitleri bulunmaktadır.

POLAR KUMAŞ NASILDIR?

Polar kumaş türü ısıya ve bakterilere karşı dayanıklı bir türdür. Ayrıca bu kumaş türü hafif, kabarık hacimli ve yumuşak bir kumaşlar arasında yerini almaktadır. Boyanabilme özelliği ile her renkleri bulunmaktadır. Dayanıklı bir kumaş çeşididir.

POLAR KUMAŞ FİYATLARI

İnsanlar tarafından özellikle de kadınlar tarafından en çok tercih edilen kumaş türü polardır. Polar kumaş fiyatları ürünün içeriğinde polar oranına göre değişiklik göstermektedir. Polar kumaşın ortalama fiyatı 35 -100 TL arasında değişmektedir.

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