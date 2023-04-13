Scuba Kumaş Nedir, Özellikleri ve Çeşitleri Nelerdir? Scuba Kumaş Nasıldır, Fiyatları Ne Kadar?

Dayanıklı yapısı, vücuda oturan görünümü ile özellikle gündelik kıyafetlerde birçok kombinle birlikte uyum yakalayabilir. Moda dünyasında scuba kumaşla yapılan birbirinden şık kıyafetlere yer verilmesi yoğun bir şekilde ilgi görmesinin nedenlerden biridir. Model olarak örme yapısı ön plandadır ve özellikle kış aylarında kullanıma daha uygundur. Son günlerde trend olan scuba tasarımlar bu kumaşla ilgili birçok soruyu beraberinde getiriyor. Öyleyse, scuba kumaş nedir, özellikleri nelerdir? Scuba kumaş nasıldır? Merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

SCUBA KUMAŞ NE ANLAMA GELİR?

Scuba kumaş, pürüzsüz dokusu ve esnekliği ile bilinen bir çeşit kumaştır. Krep dokusuna benzer ve likralı kumaşları anımsatır. Makinede işlendiği sırada sıkı bir ayar verilir ve bu özelliği onu su geçirmez yapar. Abiye elbiselerde, tayt, ceket ve yüksek bel İspanyol paça pantolonlarda, ayrıca ince ipliklerle bikini ve tesettür mayolarında kullanılabilir. Scuba kumaş nedir sorusuna en iyi cevap olarak genellikle gündelik kıyafetlerde kullanılan, dayanıklılığı ve esnek yapısı ile ön plana çıkan bir kumaş türü anlamına geldiğini söyleyebiliriz.

SCUBA KUMAŞ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Moda endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır, birçok özelliği ve desenleri ile modanın yenilenen kalbine uyum sağlarlar. Scuba kumaşın özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür;

Kolay şekil alabilen bir kumaştır.

Vücudu sarar ama esnek yapısı ile rahatsız etmez.

Pürüzsüz yapısı sayesinde ütü istemez.

Şık ve gündelik giyimde kurtarıcıdır.

Su geçirmezler.

SCUBA KUMAŞ FİYATLARI NEDİR?

Scuba dalgıç kumaşlar, özellikle kadın kıyafetleri dikiminde ön plana çıkar. Rahatlığına düşkün kişiler için de son derece kullanışlı kumaşlardır. Bu kumaşla dikilen bazı parçaların uç kısımları için dikim gerekmez. Kolay bir şekilde kesilebileceği gibi kendiliğinden dikiş yapılmış havasına bürünür. Scuba kumaşın fiyatları birçok yerde değişmekle birlikte 200 metre düz dalgıç kumaşlar ortalama 40 TL'den başlamaktadır. Scuba kumaş türünü kumaşçılardan satın alabileceğiniz gibi online alışveriş sayesinde bu kumaşa kolaylıkla erişebilirsiniz.

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