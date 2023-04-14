Firari HDP’li soluğu Papa’da aldı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iki dönem belediye başkanlığı yapan HDP'li Abdullah Demirbaş, hakkında açılan terör davaları nedeniyle yurtdışına kaçmıştı. Avrupa'da yaşayan Demirbaş, Katolik Hıristiyanların ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile görüştü. Demirbaş, görüşme sırasında Papa'dan Kürt sorununun barışçıl çözümü için dua etmesini isterken, Papa'ya bir mektup verdi.PKK destekçisi HDP'li firari Demirbaş, terör örgütü PKK'yı Kürtlerle eş tutarak, Kürtlerin 4 ayrı ülkenin boyunduruğu altında olduğunu ileri sürüp PKK'ya destek istedi.Demirbaş, Papa Franciscus'a PKK'lı teröristleri Hazreti İsa'ya benzeterek, "Hazreti İsa nasıl Tanrı tarafından kendisine bahşedilen yüksek mertebenin misyonunu yayma uğruna çarmıha gerilmeyi göze aldıysa Kürt halkı da kendisine Tanrı tarafından bahşedilen bir kimlik ve bu kimliğin bir sonucu olarak kendi diline ve kültürüne sahip çıkmak uğruna tarihsel süreç boyunca çeşitli acılara katlanmıştır" ifadelerine yer verdi.Papa'ya surların "Roma mirası olduğunu, "Roma İmparatorluğu döneminde yapılan ve yaklaşık 9000 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Diyarbakır surları" vurgusu yapan Demirbaş, surların Türkiye'ye bırakılmayacak kadar önemli olduğunu belirtip, "Bu kadim değerin UNESCO Dünya Mirası kapsamına alınması gereğini zatıâlinizle paylaşmak isterim. Böylesine önemli ve kadim bir değerin bir devletin ulusal politikalarına terk edilmekten ziyade kendine has kimliğiyle uluslarüstü bir değer taşıması gerektiği inancındayım" ifadelerine yer verdi.