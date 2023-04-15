CHP’li başkan kendisini eleştiren meclis üyesinin üzerine yürüdü

MECLİSİ TERK ETTİ

Karalar'ın büyükşehir belediye başkanı seçildikten sonra, Seyhan'a muhasebeleştirilmemiş 500 milyon TL borç bıraktığını iddia eden Şehmus Uçar, "Ayrıca ihale yapılmadan ecri misil yöntemiyle bilboardları peşkeş çektiniz. Belediyeyi yaklaşık 30 milyon TL zarara uğrattınız" dedi. Bu sözler üzerine, Karalar oturduğu meclis koltuğunda Uçar'a "Adam ol" diyerek bağırarak üzerine yürüdü. Küfür ve hakaretlerin havada uçuştuğu salonda meclis üyeleri araya girerek her iti tarafı sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre sonra Karalar meclisi terk etti.

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