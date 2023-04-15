CHP’li başkan kendisini eleştiren meclis üyesinin üzerine yürüdü

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Nisan ayı son oturumunda, Cumhur İttifakı meclis üyesi Şehmus Uçar'ın eleştirilerine sinirlenen CHP'li başkan Zeydan Karalar, mecliste gergin anların yaşanmasına neden oldu. Oturduğu masadan kürsüde konuşan Uçar'ın üzerine yürüyen Karalar'ı diğer meclis üyeleri güçlükle tuttu.
HEP AYNI SENARYO
Meclisin son oturumunda gündem dışı söz alan MHP'li meclis üyesi Şehmus Uçar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, Seyhan Belediye Başkanı seçildiği dönemde de belediyeyi borçlu aldığını hatırlatarak, "Başkanın ağzından hep borç başka bir şey yok. Bir projeyi gerçekleştirmek isteyen belediye başkanı bahanelerin arkasına sığınmayacak. Ancak başarısız belediyeler bahanelere sığınır. Bir belediye başkanı borcun arkasına sığınmaz" dedi.
MECLİSİ TERK ETTİ
Karalar'ın büyükşehir belediye başkanı seçildikten sonra, Seyhan'a muhasebeleştirilmemiş 500 milyon TL borç bıraktığını iddia eden Şehmus Uçar, "Ayrıca ihale yapılmadan ecri misil yöntemiyle bilboardları peşkeş çektiniz. Belediyeyi yaklaşık 30 milyon TL zarara uğrattınız" dedi. Bu sözler üzerine, Karalar oturduğu meclis koltuğunda Uçar'a "Adam ol" diyerek bağırarak üzerine yürüdü. Küfür ve hakaretlerin havada uçuştuğu salonda meclis üyeleri araya girerek her iti tarafı sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre sonra Karalar meclisi terk etti.