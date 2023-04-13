CHP’li başkan yandaş medyaya para akıttı

2019 yerel seçimlerinde koltuğa oturur oturmaz "Borçlu belediye aldım" diyerek 3 bin işçinin işine son veren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın iktidar karşıtı muhalif gazete ve TV'lere 2.6 milyon lira para akıttığı ortaya çıktı. Büyükşehir Belediyesi'nin Nisan ayı toplantısına 1 Ocak -31 Aralık 2022 denetim raporları damga vurdu. Rapor Denetim Komisyon Başkanı Abdullah Avcı "Sözcü, Halk TV, Koza TV'ye düzenli ve yüksek miktarda ödeme yapılmış. Ayrıca spor kulüplerine yardım desteklerinin adil olmadığı, bazı ihalelerin şeffaf yapılmadığı görülmüştür" dedi. Karalar ise "Tekrar gözden geçireceğiz" yanıtı verdi.