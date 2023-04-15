CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan küstah tehdit: Demirtaş ve dostlarımız için hesap soracağız

Türkiye 14 Mayıs Genel Seçimleri ile milletvekili ve cumhurbaşkanı adayları için sandık başına gidecek. Seçime bir aydan kısa bir süre kaldı. Diğer taraftan 7'li Koalisyon'un kirli pazarlıkları da gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Terör örgütü ele başları tarafından CHP Genel Başkanı ve 7'li Koalisyon Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ardı ardına destek mesajları yağıyor. Terör örgütü sempatizan ve yöneticilerinin sık sık 'Dostlar' vurgusu ise karşılık buluyor. Son olarak CHP'nin fonladığı Tele 1 kanalına katılan Sezgin Tanrıkulu da küstah tehditler savurdu. Terör örgütü destekçilerine sahip çıktı.