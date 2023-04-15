PKK yandaşlarından Erdoğan’a alçak slogan: CHP’nin desteğini alan HDP’den hadsiz yürüyüş...

Avrupa'da terör örgütü PKK/YPG'nin son adresi Almanya oldu. Avrupa Birliği PKK'yı 2004 yılında terör örgütü listesine alsa da PKK/YPG mensupları İsve, Fransa ve Almanya'da ellerini kollarını sallayarak dolaşıyor. Son olarak Almanya'nın Düsseldorf şehrinde PKK/YPG sempatizanları iğrenç bir eylem düzenledi.