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Haberler Galeri PKK yandaşlarından Erdoğan'a alçak slogan: CHP'nin desteğini alan HDP'den hadsiz yürüyüş...
Giriş Tarihi: 15.04.2023 15:24 Güncelleme Tarihi: 15.04.2023 15:32

PKK yandaşlarından Erdoğan'a alçak slogan: CHP'nin desteğini alan HDP'den hadsiz yürüyüş...

Terör örgütü PKK/YPG, Avrupa'da kol geziyor. İsveç'te Erdoğan'a yönelik iğrenç eylem ve Fransa'da PKK elebaşlarının mecliste ağırlanması sonrası bu kez skandalın adresi Almanya... Bugün Almanya'nın Düsseldorf şehrinde PKK mensupları ve sempatizanları iğrenç sloganlar attı. CHP'nin seçimlerde ittifak yaptığı HDP'nin de talep ettiği gibi, eylemciler terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük talep ettiler. Alman polisi ise, bu skandal eylemi sadece izlemekle yetindi.

PKK yandaşlarından Erdoğan’a alçak slogan: CHP’nin desteğini alan HDP’den hadsiz yürüyüş...

Avrupa'da terör örgütü PKK/YPG'nin son adresi Almanya oldu. Avrupa Birliği PKK'yı 2004 yılında terör örgütü listesine alsa da PKK/YPG mensupları İsve, Fransa ve Almanya'da ellerini kollarını sallayarak dolaşıyor. Son olarak Almanya'nın Düsseldorf şehrinde PKK/YPG sempatizanları iğrenç bir eylem düzenledi.

PKK yandaşlarından Erdoğan’a alçak slogan: CHP’nin desteğini alan HDP’den hadsiz yürüyüş...

Muhalefetin terör elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük vaadi tepki çekerken Almanya'dan da skandal görüntüler geldi.

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PKK yandaşlarından Erdoğan’a alçak slogan: CHP’nin desteğini alan HDP’den hadsiz yürüyüş...

Günler öncesinde Avrupa genelinde tüm PKK'lıların Almanya'nın Düsseldorf şehrinde eylem gerçekleştirmesi için yapılan çağrıların ardından PKK sempatizanları sokaklara döküldü.

PKK yandaşlarından Erdoğan'a alçak slogan: CHP'nin desteğini alan HDP'den hadsiz yürüyüş...

PKK yandaşlarından Erdoğan’a alçak slogan: CHP’nin desteğini alan HDP’den hadsiz yürüyüş...

Başkan Erdoğan ve AK Parti'nin seçim çalışmaları için engeller çıkaran Almanya, HDP'nin hadsiz eylemine onay verdi.

PKK yandaşlarından Erdoğan’a alçak slogan: CHP’nin desteğini alan HDP’den hadsiz yürüyüş...

Millet İttifakının HDP'ye masada yer açmasının ardından tutuklu bulunan Osman Kavala, Selahattin Demirtaş ve Abdullah Öcalan gibi isimlere özgürlük verileceği vaadi verdiği bilinirken Almanya'daki gösterilerde Öcalan'a özgürlük sloganları atıldı. Terör elebaşı Öcalan'ın posterlerini açan grup Başkan Erdoğan'a yönelik çirkin sloganlar attı.

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