PKK yandaşlarından Erdoğan'a alçak slogan: CHP'nin desteğini alan HDP'den hadsiz yürüyüş...

Terör örgütü PKK/YPG, Avrupa'da kol geziyor. İsveç'te Erdoğan'a yönelik iğrenç eylem ve Fransa'da PKK elebaşlarının mecliste ağırlanması sonrası bu kez skandalın adresi Almanya... Bugün Almanya'nın Düsseldorf şehrinde PKK mesupları ve sempatizanları iğrenç sloganlar attı. CHP’nin seçimlerde ittifak yaptığı HDP'nin de talep ettiği gibi, eylemciler terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük talep ettiler. Alman polisi ise, bu skandal eylemi sadece izlemekle yetindi.