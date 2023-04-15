PKK yandaşlarından Erdoğan'a alçak slogan: CHP'nin desteğini alan HDP'den hadsiz yürüyüş...
Terör örgütü PKK/YPG, Avrupa'da kol geziyor. İsveç'te Erdoğan'a yönelik iğrenç eylem ve Fransa'da PKK elebaşlarının mecliste ağırlanması sonrası bu kez skandalın adresi Almanya... Bugün Almanya'nın Düsseldorf şehrinde PKK mesupları ve sempatizanları iğrenç sloganlar attı. CHP’nin seçimlerde ittifak yaptığı HDP'nin de talep ettiği gibi, eylemciler terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük talep ettiler. Alman polisi ise, bu skandal eylemi sadece izlemekle yetindi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:07
00:05
Fransız polisinden kadına şiddet 15.04.2023 | 14:39
01:01
Japonya Başbakanı Kişida'nın Wakayama ziyaretinde patlama sesi duyuldu 15.04.2023 | 10:19
00:45
06:33
İMECE uydusunun uzaya fırlatılma anı kamerada | SON DAKİKA 15.04.2023 | 10:11
01:37
02:10
Pentagon'daki sızıntıyı yapan kişi yakalandı | Video 14.04.2023 | 10:42
02:14
Pakistan'da fabrikada yangın: 4 ölü, 13 yaralı | Video 13.04.2023 | 10:40
01:58
Meksika’da dolu yağışı sele neden oldu | Video 12.04.2023 | 00:07
02:37
00:34
ABD'de cami imamı secdede bıçaklandı! O anlar kamerada | Video 11.04.2023 | 10:37
00:20
Hindistan’da tapınağın üzerine ağaç devrildi: 7 ölü, 30 yaralı | Video 10.04.2023 | 16:50
00:27
00:27
02:00
01:34
Meksika’da ağaç devrilmesi sonucu 1 bebek öldü, 12 kişi yaralandı | Video 09.04.2023 | 00:03
00:37
Tayvan’da kamyonun sıkıştırdığı araç kağıt gibi ezildi | Video 08.04.2023 | 16:42
01:22
Batı Şeria'da silahlı saldırı: 2 İsrailli öldü | Video 07.04.2023 | 13:57
01:02