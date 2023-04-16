Video Yaşam CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan küstah tehdit: Demirtaş ve dostlarımız için hesap soracağız | Video
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan küstah tehdit: Demirtaş ve dostlarımız için hesap soracağız | Video

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan küstah tehdit: Demirtaş ve dostlarımız için hesap soracağız | Video

16.04.2023 | 00:21

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile kol kola veren CHP ve oluşturduları 7'li Koalisyon niyetini açık açık dile getirmeye başladı. HDP'nin de cumhurbaşkanlığında destek verdiği Kemal Kıluıçdaroğlu'na terör ele başlarından ardı ardına destek mesajları geliyor. Öte yandan terör sevicilere her zaman destek veren CHP'li Sezgin Tanrıkulu da yine küstah açıklamalarda bulundu. Tanrıkulu, Selahattin Demirtaş'ın adını anarak "14 Mayıs'ta dostlarımız için hesap soracağız" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan küstah tehdit: Demirtaş ve dostlarımız için hesap soracağız | Video 01:27
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan küstah tehdit: Demirtaş ve dostlarımız için hesap soracağız | Video 16.04.2023 | 00:21
Başkan Erdoğan’dan A Haber’e özel açıklamalar: 20-21 Nisan’da doğal gaz karayla buluşacak | Video 01:20
Başkan Erdoğan'dan A Haber'e özel açıklamalar: 20-21 Nisan'da doğal gaz karayla buluşacak | Video 15.04.2023 | 18:28
İstanbul Caddebostan sahilinde müsilajı andıran görüntüler 02:44
İstanbul Caddebostan sahilinde müsilajı andıran görüntüler 15.04.2023 | 15:28
Polis lojmanında başından vurulan genç kadın öldü... Geriye mutlu fotoğrafları kaldı 00:13
Polis lojmanında başından vurulan genç kadın öldü... Geriye mutlu fotoğrafları kaldı 15.04.2023 | 13:30
Tarihi yolculuğu Berat Albayrak başlatmıştı! Karadeniz gazında son 5 gün 03:52
Tarihi yolculuğu Berat Albayrak başlatmıştı! Karadeniz gazında son 5 gün 15.04.2023 | 12:16
İnşaat işçisinin çatıdaki tehlikeli anları kamerada 01:01
İnşaat işçisinin çatıdaki tehlikeli anları kamerada 15.04.2023 | 11:34
Arnavutköy’de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada 00:33
Arnavutköy’de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada 15.04.2023 | 11:34
3 gün boyunca enkaz altında kaldı, kızının susuzluğunu tükürüğüyle giderdi 05:59
3 gün boyunca enkaz altında kaldı, kızının susuzluğunu tükürüğüyle giderdi 15.04.2023 | 11:34
Otomobil çalan oto yıkamacı kamerada 00:55
Otomobil çalan oto yıkamacı kamerada 15.04.2023 | 11:28
Marmaris’te motosikletin çarptığı yaya öldü 00:21
Marmaris’te motosikletin çarptığı yaya öldü 15.04.2023 | 11:10
Hırsızları yakalayıp çaldıkları aracı sahibine teslim ettiler 00:16
Hırsızları yakalayıp çaldıkları aracı sahibine teslim ettiler 15.04.2023 | 11:06
İstanbul’da uyuşturucu satıcılarına suçüstü baskın anı kamerada 00:46
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına suçüstü baskın anı kamerada 15.04.2023 | 10:36
Bolu’da polisin durdurduğu sürücüden şok sözler Emniyetin uyarılarını dikkate almıyorum... 02:30
Bolu’da polisin durdurduğu sürücüden şok sözler "Emniyetin uyarılarını dikkate almıyorum..." 15.04.2023 | 09:44
Kadıköy’de kafede korkutan yangın 02:15
Kadıköy’de kafede korkutan yangın 15.04.2023 | 09:24
Bursa’da iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü 01:54
Bursa'da iki motosikletin çarpıştığı feci kaza kamerada: 1 ölü 15.04.2023 | 08:41
İstanbul D-100 karayolunda zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı 00:37
İstanbul D-100 karayolunda zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı 15.04.2023 | 08:41
Kilis’teki binanın çökme anı kameraya böyle yansıdı| Video 03:17
Kilis'teki binanın çökme anı kameraya böyle yansıdı| Video 14.04.2023 | 16:49
Zonguldak’taki trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı | Video 01:01
Zonguldak’taki trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı | Video 14.04.2023 | 20:05
Anne ve kızına çarpan 12 yaşındaki motosikletli: Babam beni öldürür | Video 01:47
Anne ve kızına çarpan 12 yaşındaki motosikletli: "Babam beni öldürür" | Video 14.04.2023 | 19:23
Şanlıurfa’da binadan hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı | Video 00:37
Şanlıurfa'da binadan hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı | Video 14.04.2023 | 16:53

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA