CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan küstah tehdit: Demirtaş ve dostlarımız için hesap soracağız | Video
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile kol kola veren CHP ve oluşturduları 7'li Koalisyon niyetini açık açık dile getirmeye başladı. HDP'nin de cumhurbaşkanlığında destek verdiği Kemal Kıluıçdaroğlu'na terör ele başlarından ardı ardına destek mesajları geliyor. Öte yandan terör sevicilere her zaman destek veren CHP'li Sezgin Tanrıkulu da yine küstah açıklamalarda bulundu. Tanrıkulu, Selahattin Demirtaş'ın adını anarak "14 Mayıs'ta dostlarımız için hesap soracağız" dedi.
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