SON DAKİKA | Teröristbaşı Kalkan saklandığı ininden seslendi! Kandil’den 7’li koalisyona yeni mesaj: Temel gündemleri yapsınlar...

"MUHALEFET BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRECEK"

7'li koalisyona desteğini yineleyen PKK elebaşı daha önce de şöyle konuşmuştu:

"Muhalefet vardı, Altılı Masa. Bir iç karışıklık yaşadı. Onlara çok değinmeyelim. Birliklerini güçlendirecekler inancındayız. Daha da büyütebilirler. Önleri açıktır. Ben her zaman söyledim. AK Parti, MHP'ye karşı sekiz yıldır en büyük mücadeleyi PKK ve HBDH yürüttü."