AK Parti’den 2023 seçimleri için yeni reklam filmi: Biz kimselere benzemeyiz

AK Parti'den 2023 seçimleri için yeni reklam filmi: Biz Türkiye'yiz | Video

"BAĞIMSIZLIK İÇİN DÜNYALARI YERİNDEN OYNATIRIZ"

Yeni reklam filminde şu ifadeler kullanıldı:

Biz kimselere benzemeyiz. Birlikte sevindiğimiz de olur birlikte kurtardığımız da. Her halimiz güzeldir. Her yerimiz eşsiz. Biz kimselere benzemeyiz. Deli akar kanımız. Bazen ufak bir şakayı kaldıramayız ama iş bağımsızlığımıza gelince dünyaları yerinden oynatırız. Yeri gelir bir avuç toprak için karşı karşıya geliriz ama söz konusu vatan toprağı olunca dünyayı dize getiririz.