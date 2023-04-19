Video Yaşam AK Parti'den 2023 seçimleri için yeni reklam filmi: Biz Türkiye'yiz | Video
AK Parti'den 2023 seçimleri için yeni reklam filmi: Biz Türkiye'yiz | Video

AK Parti'den 2023 seçimleri için yeni reklam filmi: Biz Türkiye'yiz | Video

19.04.2023 | 00:01

Seçimlere artık kısa bir süre kalırken AK Parti'nin 2023 seçimlerine yönelik yeni reklam filmleri yayınlandı.

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