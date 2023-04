"HER GÜN HER YERDE BİZİ VURUYORLAR"

Duran Kalkan "Her gün her yerde bizi vuruyorlar, hepimizi öldürecekler.PKK yönetimini vurmak için seferber olmuşlar. Öldüreceğim diyorlar, öldürüyorlar. Her gün onlarca kaybımız var." dedi.

PKK elebaşı itiraf etti: MİT seferber oldu her gün ölülerimiz var! Bu iktidar yıkılmalı | Video

"EVET BİZ DESTEKLİYORUZ"

Teröristlerin nefes alması için AK Parti ve MHP'nin ortağı olduğu Cumhur İttifakı'nın seçimlerde yenilgiye uğraması gerektiğini söyleyen Kalkan, "PKK'dan destek geliyor diyorlar. Evet, Biz PKK olarak tüm özgürlükçü ve demokratik güçleri destekliyoruz. AKP-MHP faşizmini yıkacağız, Bu faşizm yıkılacak. Bu seçim gerçekten önemli. İkinci Yüzyılın Türkiye'si böyle olmamalı. Muhalefetin de buna göre olması lazım." ifadelerini kullandı.

Teröristbaşı "Bu 14 Mayıs seçimini faşizmin yıkıldığı, demokratik devrimin önünün açıldığı bir tarihe dönüştürmeli gerçekleri görmede yetersizlik var." diye ekledi.