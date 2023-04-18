PKK elebaşı itiraf etti: MİT seferber oldu her gün ölülerimiz var! Bu iktidar yıkılmalı

14 Mayıs Genel Seçimleri yaklaşırken 7'li Koalisyon ve terör örgütü PKK arasındaki kirli ilişki de gözler önüne serilmeye devam ediyor. HDP ile anlaşarak 7'li Koalisyon ortak cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Kandil'den sıcak mesajlar geliyor.
KANDİL'İN KURTULUŞ ADRESİ: KILIÇDAROĞLU
Teröristbaşı Duran Kalkan son yaptığı açıklamayla Kılıçdaoroğlu'na verdikleri desteğin nedenini açık açık itiraf etti. Duran Kalkan, Türkiye'nin terör örgütünü köşeye sıkıştırdığını ve yüzlerce teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Bunun için tek çözüm adresi olarak ise 7'li Koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterdi.
"HER GÜN HER YERDE BİZİ VURUYORLAR"
Duran Kalkan "Her gün her yerde bizi vuruyorlar, hepimizi öldürecekler.PKK yönetimini vurmak için seferber olmuşlar. Öldüreceğim diyorlar, öldürüyorlar. Her gün onlarca kaybımız var." dedi.
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"EVET BİZ DESTEKLİYORUZ"
Teröristlerin nefes alması için AK Parti ve MHP'nin ortağı olduğu Cumhur İttifakı'nın seçimlerde yenilgiye uğraması gerektiğini söyleyen Kalkan, "PKK'dan destek geliyor diyorlar. Evet, Biz PKK olarak tüm özgürlükçü ve demokratik güçleri destekliyoruz. AKP-MHP faşizmini yıkacağız, Bu faşizm yıkılacak. Bu seçim gerçekten önemli. İkinci Yüzyılın Türkiye'si böyle olmamalı. Muhalefetin de buna göre olması lazım." ifadelerini kullandı.
Teröristbaşı "Bu 14 Mayıs seçimini faşizmin yıkıldığı, demokratik devrimin önünün açıldığı bir tarihe dönüştürmeli gerçekleri görmede yetersizlik var." diye ekledi.
ÖZALAN: PKK'NIN UMUDU KILIÇDAROĞLU TÜRKİYE'YE UMUT OLAMAZ
Terör örgütü elebaşlarının Kemal Kılıçdaroğlu ve 7'li Koalisyon'a verdiği destekle ilgili AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan da bir paylaşım geldi. Özalan PKK'nın umudu Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'ye umut olmayacağını ifade etti.
Özalan şunları paylaştı: PKK elebaşlarından Duran Kalkan, "Her gün her yerde bizi vuruyorlar, hepimizi öldürecekler. 'Kandil'den, muhalefete destek geliyor' diyorlar. Evet, destekliyoruz. AK Parti'yi ve MHP'yi yıkacağız." diyor. PKK'nın umudu Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye umut olamaz.