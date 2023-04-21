Can Ataklı bu kez de Karadeniz gazını hedef aldı: Ücretsiz doğal gaz müjdesinden rahatsız oldu

"KARADENİZ'DEN ÇIKAN GAZ RUS GAZI KARDEŞİM"

Karadeniz gazının karaya çıkarılma törenine değinen Ataklı, "Dün akşam ateş yakıyorlar yok efendim doğal gazı getirdik falan… Orası hala şüpheli elimde bir şey yok ama orada çalışanlardan bazı sızan bilgilere göre oradaki gaz bizim Karadeniz'den çıkan gaz falan değil Rus gazı kardeşim. Oradan bir boru hattı ile buraya açıyorlar. Çünkü bu işin uzmanları diyor ki bu kadar kısa sürede bu gaz çıkarılıp evlere servis edilemez." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'Yİ 20 YIL 30 YIL AYAKTA TUTACAK REZERV YOK ORADA"

Ataklı şu sözleri söyledi:

"Ama sondaj yapıldı mı yapıldı. Rezerv yapıldı mı yapıldı ama rezervle de ilgili tartışmalar var. Onlara da girmek istemiyorum ama Türkiye'yi 20 yıl 30 yıl ayakta tutacak rezerv yok orada."

ATAKLI'NIN YERLİ VE MİLLİ HAZIMSIZLIĞI

Yerli ve milli her ne kadar proje varsa hepsine karşı çıkan Can Ataklı, "Togg milli değil, bir şirketin ürettiği otomobil sadece" ifadelerini kullanmıştı. Bununla da kalmayan Ataklı daha da ileri giderek "Uçak gösteriyorlar hep karada. Uçmuyor nedense. İnsansız jet uçağı hesapta" şekklinde konuşmuştu.

Can Ataklı'nın 'hazımsızlığı' bitmiyor! İstanbul Finans Merkezi'ni 'Nah olur!' sözleriyle hedef aldı | Video

İFM HAKKINDA SKANDAL SÖZLER

İstanbul Finans Merkezi projesine de karşı olan Ataklı "Ziraat Bankası, Halk Bank, Vakıf Bankası buraya taşınmış bir sevinç bir sevinç" diyerek küçüksediği İFM için hızını alamadı "Dünyanın merkezi olacakmış. Nah olur! Biz iyi bir şeyin merkezi olamayız" şeklinde çirkin sözler de sarf etti. Skandalların adamı Can Ataklı, daha da ileri gitti ve İFM'nin Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırma amacı güttüğünü söyleyerek akılalmaz bir iddiada bulundu.