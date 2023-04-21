Can Ataklı bu kez de Karadeniz gazını hedef aldı: Ücretsiz doğal gaz müjdesinden rahatsız oldu | Video

Türkiye'nin gücüne güç katan tüm eser ve projelere olan hazımslığı ile tanınan CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, bu kez de Karadeniz gazını hedef aldı. Ülkenin enerjide bağımsızlık yolunda önemli bir adım olan Karadeniz gazı hakkında akla ziyan sözler sarf eden Ataklı, karaya çıkarılan gazın Rus gazı olduğunu öne sürdü. Karadeniz gazının evlerde ücretsiz kullanılacağı müjdesinden de rahatsız olan Ataklı, "Adeta ulufe dağıtır gibi gaz dağıtıyorlar" şeklinde konuştu.