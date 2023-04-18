Can Ataklı'nın 'hazımsızlığı' bitmiyor! İstanbul Finans Merkezi'ni 'Nah olur!' sözleriyle hedef aldı | Video

Türkiye'yi finans alanında bir üst lige çıkaracak İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) ilk etabı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı. İFM'nin 15 yılda 250 milyar dolar gelir sağlaması bekleniyor. Öte yandan dev proje yine bilindik kesimler ve isimlerde hazımsızlığa yol açtı. Sık sık Türkiye Cumhuriyeti'nin vizyon projelerini hedef alan CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı yine skandal ifadeler kullandı. İFM'yi hedef alan Ataklı "Dünyanın merkezi olacakmış. Nah olur! Biz iyi bir şeyin merkezi olamayız." diyerek 'istemezuk' zihniyetini gözler önüne serdi.