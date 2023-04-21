Saadet ile DEVA birbirine girdi

7'li koalisyonun küçük ortakları DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti'nin seçime CHP listelerinden girmesinden rahatsızlık duyan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi'ne sert sözlerle yüklendi. Bir Youtube yayınında konuşan ve ittifak içinde ittifak formülünü savunan Karamollaoğlu, 7'li koalisyondaki küçük partiler ile Saadet çatısı altında seçime girmek için gayret ettiğini ancak anlaşma sağlayamadığını söyledi.DEVA Partisi'nin 'Bizim liderliğimizde olsun' diye anlaşmazlık çıkardığını kaydeden Karamollaoğlu, "Böyle bir mantık olabilir mi? Onlar kendilerini düşünsün, daha yeni kurulmuş bir parti. Doğru dürüst AK Parti'den oy bile alamamış bir parti. Bana bunları da söylettirmeyin o zaman" diye konuştu. DEVA Partisi'nin teklifini garipsediğini ifade eden Karamollaoğlu, "Türkiye'nin her yerinde teşkilatlanmış 20 yıllık bir partiyi bırakacaksınız, seçim kurullarında ve sandıklarda temsil hakkı olan partiye 'Siz durun biz girelim' diyeceksiniz. Bunu söylediler ben garipsedim. Siz biraz farklısınız diye düşünüyorlar. Bu yaklaşımdan dolayı olmadı. Şimdi kendi amblemlerin dışında CHP listesinden seçime giriyorlar" dedi. SABAH