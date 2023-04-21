SON DAKİKA | AK Parti’nin Bahçelievler’deki bürosuna silahlı saldırı: Motosikletle ateş açıldı

İL BAŞKANI KABAKTEPE SALDIRIYA UĞRAYAN BÜROYU İNCELEDİ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, saldırının gerçekleştiği seçim bürosunun önüne gelerek incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından 5 el ateş edildiği bilgisini akataran Kabaktepe, "Bugüne kadar olduğu gibi amasız ve fakatsız bu tür saldırıların her zaman karşısında olmaya devam edeceğiz. Bu ve benzeri saldırıları yapan vesile olanlara karşı durmaya devam edeceğiz. Hukuk süreci içerisinde hakkımızı ararken seçim çalışmalarını da sürdüreceğiz. Biz saldıranların kimliklerinin ne olduklarını önemsemeden bu tür saldırılara karşı duruşumuzu devam ettireceğiz. Saldırının seçim bürosunun önünde arkadaşlarımıza bakarak gerçekleştirilmiş olması tedirgin edici bir durum." dedi.

Seçim irtibat bürosu önünde açıklamalarda bulunan Kabaketepe, "Hiçbir mermi bizi istikametimizden saptıramaz, yolumuzdan döndüremez. Bu bizim milletimize olan sevgimizi daha da artırmamıza vesile olur. Bu tür saldırılar amaçlarına ulaşamayacaktır. AK Parti olarak güçlü bir şekilde seçime yönelik çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Güvenlik güçlerimize güvenimiz tamdır. Saldıranların en kısa sürede yakalanacağına inanıyoruz." şeklinde konuştu.

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"CAN KAYBI VE YARALANMA YAŞANMADI"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe saldırıya ilişkin, "Bahçelievler Kocasinan İrtibat Büromuz önünde gerçekleşen silahlı saldırı girişimini şiddetle kınıyor, konunun hukuk karşısında takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum. Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmaması en büyük tesellimiz." açıklamasında bulundu.

Kabaktepe, "Bizler bu saldırılara fırsat vermeyecek ve hemşehrilerimizle tam bir demokrasi havası içerisinde buluşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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"MİLLETE HİZMET DAVAMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı Fatih Tuna ise, saldırıyı lanetlediğini belirterek "Kocasinan merkez mahallesi seçim irtibat büromuzun önünde, büromuzda dava arkadaşlarımız bulunduğu esnada kimliği belirlenemeyen motosikletli iki şahıs havaya ateş açarak uzaklaşmıştır. bu menfur hadiseyi en şiddetli şekilde lanetliyorum. Cumhurbaşkanımızın izinde bir tehdite ve korkutmalara prim vermeden, millete hizmet davamıza devam edeceğiz. Bu vesile ile Kocasinan Merkez Mahallesi teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." açıklamasında bulundu.

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ÇUKUROVA İLÇE BİNASI KURŞUNLARIN HEDEFİ OLMUŞTU

Adana'nın Çukurova ilçesinde 20 Nisan'da AK Parti ilçe binasına silahlı saldırı düzenlenmişti. Huzurevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki partinin ilçe başkanlığı binası önüne elinde pompalı tüfekle bir şüpheli binaya ateş etmişti. Saldırgan polis ekiplerince yakalanmıştı.