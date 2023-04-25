Sözcü TV’de yüzler düştü! Siyaset bilimci Ali Çarkoğlu’nun o sözleri sonrası derin sessizlik oluştu

"ANADOLU'YU GEZDİM, BÖYLE BİR ŞEY YOK"

Prof. Dr. Ali Çarkoğlu ise şu ifadeleri kullandı:

"Ben böyle bir dip dalgayı 1 Mayıs 1950 yılında Anadolu'da dolaşıyor olsaydık herhalde görürdük. Ama şu anda öyle bir dip dalgayı nerede dolaşırsanız dolaşın göremezsiniz. Ben bayramda Anadolu'daydım. Öyle bir dip dalganın seçmeni hareketlendirdiğini açıkçası hissetmedim. Kampanya yeterince dinamik değil. Kampanya insanları sokağa dökemiyor.

SÖZCÜ TV'de "dip dalga" şoku! "AK Parti'nin destek tabanı çöküş içerisinde gözükmüyor" | Video

Evet bu yeni bir seçim, artık internet çağındayız. Bu iş artık WhatsApp ve Facebook üzerinden yürüyor. Bu argümanları ben de duyuyorum. Ama açıkçası böyle bir heyecan olmadığı taktirde seçim günü de sahada büyük bir fark görmeyebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. Bu kadar gizli bir destek var ve bunu biz hiçbir şekilde görmüyoruz. Değişik çalışmalar da farklı sonuçlar geliyor. Fakat AK Parti'nin DSP gibi bir çöküş içerisinde olduğunu düşündürecek bir sonuç ben görmüyorum."

Cüneyt Özdemir: Bütün araştırmalarda AK Parti 1. parti çıkıyor. Erdoğan istisnasız tüm araştırmalarda Kılıçdaroğlu'nun önünde çıkıyor. Böyle bir gerçek var. Bazen gerçeği görmemek insanların işine geliyor gibi bir manzara var.

Millet İttifakı'nda gerçeği görmemek insanların işine geliyor. AK Parti hala Türkiye'nin 1. partisi.