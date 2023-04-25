Sözcü TV’de yüzler düştü! Siyaset bilimci Ali Çarkoğlu’nun o sözleri sonrası derin sessizlik oluştu

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gidiyor. 7'li koalisyonun medya ayağı ise her gün yeni bir haberle sarsılıyor. Son olarak Sözcü TV'de yayınlanan "Para Politika" programında dikkat çeken anlar yaşandı. Programa, Siyaset Bilimci Prof. Dr. Ali Çarkoğlu'nun, "AK Parti'nin destek tabanı bir çöküş içerisinde gözükmüyor." sözleri damga vurdu. Çarkoğlu'nun sözleri sonrası stüdyoda derin bir sessizlik oluştu. İşte detaylar...
SÖZCÜ TV'DE "DİP DALGA" ŞOKU
CHP'ye yakınlığıyla bilinen Sözcü TV'de yayınlanan programa, Gazeteci İsmail Saymaz, Ekonomist Murat Kubilay ve Siyaset Bilimci Prof. Dr. Ali Çarkoğlu konuk oldu.
Programda söz alan Ekonomist Murat Kubilay, "14 Mayıs üzerinden şöyle bir benzetme çok yapıldı. 1950'deki seçimler. Orada Cumhuriyet Halk Partisi'ni şaşırtan Demokrat Parti lehine çok ciddi bir dip dalga olmasıydı. Anketlere yansımamış böyle bir durum yani şu anda belki de Erdoğan'ın hiç kazanma şansı yok. Belki Kılıçdaroğlu emek vermese bile çoktan kazanacak güçlü bir dip dalga var. Böyle bir ihtimal yok mudur?" sorusunu yöneltti.
"ANADOLU'YU GEZDİM, BÖYLE BİR ŞEY YOK"
Prof. Dr. Ali Çarkoğlu ise şu ifadeleri kullandı:
"Ben böyle bir dip dalgayı 1 Mayıs 1950 yılında Anadolu'da dolaşıyor olsaydık herhalde görürdük. Ama şu anda öyle bir dip dalgayı nerede dolaşırsanız dolaşın göremezsiniz. Ben bayramda Anadolu'daydım. Öyle bir dip dalganın seçmeni hareketlendirdiğini açıkçası hissetmedim. Kampanya yeterince dinamik değil. Kampanya insanları sokağa dökemiyor.
SÖZCÜ TV'de "dip dalga" şoku! "AK Parti'nin destek tabanı çöküş içerisinde gözükmüyor" | Video
Evet bu yeni bir seçim, artık internet çağındayız. Bu iş artık WhatsApp ve Facebook üzerinden yürüyor. Bu argümanları ben de duyuyorum. Ama açıkçası böyle bir heyecan olmadığı taktirde seçim günü de sahada büyük bir fark görmeyebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. Bu kadar gizli bir destek var ve bunu biz hiçbir şekilde görmüyoruz. Değişik çalışmalar da farklı sonuçlar geliyor. Fakat AK Parti'nin DSP gibi bir çöküş içerisinde olduğunu düşündürecek bir sonuç ben görmüyorum."
Cüneyt Özdemir: Bütün araştırmalarda AK Parti 1. parti çıkıyor. Erdoğan istisnasız tüm araştırmalarda Kılıçdaroğlu'nun önünde çıkıyor. Böyle bir gerçek var. Bazen gerçeği görmemek insanların işine geliyor gibi bir manzara var.
Millet İttifakı'nda gerçeği görmemek insanların işine geliyor. AK Parti hala Türkiye'nin 1. partisi.
CÜNEYT ÖZDEMİR: AK PARTİ HALA TÜRKİYE'NİN 1. PARTİSİ...
Öte yandan Gazeteci Cüneyt Özdemir, seçimlere ilişkin yaptığı açıklamada, AK Parti'nin bütün araştırmalarda birinci parti çıktığını söyledi.
Özdemir, şu ifadeleri kullandı:
"Bir sürü insan o gün geldiğinde diyerek zil takmış oynuyor. Bakıyorsun şu an bütün araştırmalarda AK Parti 1. çıkıyor. Erdoğan istisnasız bütün araştırmalarda Kılıçdaroğlu'nun önünde çıkıyor. Böyle bir gerçek de var. Bazen gerçeği görmemek insanların işine geliyor gibi. Özellikle Millet İttifakı'nda.
Cüneyt Özdemir'den seçim yorumu: "Bütün araştırmalarda AK Parti birinci çıkıyor" | Video