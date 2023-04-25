Cüneyt Özdemir’den seçim yorumu: "Bütün araştırmalarda AK Parti birinci çıkıyor" | Video
Türkiye tarihinin en önemli seçimlerine yönelik yapılan anketlerin sonucunu gözler önüne seren Cüneyt Özdemir, bütün araştırmalarda AK Parti 1. çıkıyor. Bazen gerçeği görmemek Millet İttifakı'nın işine geliyor." yorumunda bulundu.
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