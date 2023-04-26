Fırat Çakıroğlu’nun katiline burs verdiği iddia edilmişti! Akşener’den tam destek geldi: Beyefendi biri

AKŞENER'DEN İZSİZ'E TAM DESTEK: BEYEFENDİ BİRİ



Tüm bu gelişmeler ışığında gözlerin çevrildiği Meral Akşener, Seyithan İzsiz hakkındaki iddialar sonrası sessizliğini bozdu.



Akşener; Seyithan Bey beyefendi bir kardeşimiz' diyerek İzsiz'e desteğini açıkça ilan etti.

Fırat Çakıroğlu'nun katiline burs verdiği iddia edilmişti! Akşener'den tam destek: "Beyefendi biri" | Video