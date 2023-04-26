Fırat Çakıroğlu'nun katiline burs verdiği iddia edilmişti! Akşener'den tam destek: "Beyefendi biri" | Video
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, partisinin İstanbul 3. bölge 2. sıradan milletvekili adayı gösterdiği Seyithan İzsiz hakkındaki iddialar sosyal medyada geniş yer bulmuştu. İzsiz’in, Fırat Çakıroğlu’nun katili Nurullah Semo’ya burs verdiği iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde düzenlediği iftar programında konuya değinen İzsiz, “Kim olduğunu sorgulamadan burs vermeye devam edeceğim” ifadelerini kullanmıştı. Tüm bu gelişmeler ışığında Meral Akşener'in ise ne tepki vereceği de merak konusu olmuştu. Van'da açıklamalarda bulunan Akşener; ‘Seyithan Bey beyefendi bir kardeşimiz' diyerek İzsiz’e desteğini açıkça ilan etti.
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