Meral Akşener'den Yılmaz Çakıroğlu'nu şehit eden PKK'lıya burs veren vekile alkış
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ülkücü Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu şehit eden PKK'lı Nurullah Semo'ya burs veren İYİ Parti İstanbul Milletvekili Adayı Seyithan İzsiz'in 'burs' açıklamasını alkışladı.
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