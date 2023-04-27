İstanbul’daki ulaşım felaketine vatandaş isyan etti: Başkanım İstanbul’a yolunuz düşer mi?

"İMAMOĞLU ŞEHİR ŞEHİR GEZİYOR"

Sosyal medyada ise vatandaşlar bu duruma tepki gösterirken Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Bahçelievler İlçe Başkan Yardımcısı Tanıtım Medya Başkanı Bayram Ağdağ ise sosyal medya hesabından adeta isyan etti. Ağdağ, "İstanbul'da tramvaylar, metrolar arızalı, İETT seferleri yetersiz, vatandaş dertli. İstanbul'dan sorumlu Belediye Başkanı ise şehir şehir geziyor" diyerek tepkisini ortaya koydu.

Uğur Demirci isimli vatandaş ise İmamoğlu'nu eleştirerek "İstanbul'da Kabataş tramvay bozuldu bi zahmet bi İstanbul'a da gelsin yav" yorumunda bulundu.

Hasan Kazan isimli sosyal medya kullanıcısı ise İmamoğlu'na "Senin olduğun yerde iş çok var İstanbullu titriyor iliklerine kadar tramvay ve duraklarda hangi işiniz doğru Sayın İmamoğlu" sorusunu yöneltti.